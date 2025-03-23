رئيس مجلس الدولة الصيني: يجب على بكين وواشنطن اختيار الحوار بدلًا من المواجهة

بكين - (أ ب)

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج اليوم الأحد، إن على بكين وواشنطن اختيار الحوار بدلا من المواجهة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين بشأن الرسوم التجارية وجهود مكافحة تجارة الفنتانيل غير القانونية.

وجاءت تصريحات لي خلال لقائه مع السيناتور الأمريكي ستيف داينز، الداعم القوي للرئيس دونالد ترامب، والذي يعد أول عضو في الكونجرس يزور بكين منذ تولي ترامب منصبه في يناير.

وشارك في الاجتماع عدد من قادة الشركات الأمريكية، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس، راج سوبرامانيام، ونائب الرئيس الأول لشركة بوينج، بريندان نيلسون، والرئيس التنفيذي لشركة كوالكو، كريستيانو آمون، والرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا.

وأشار لي إلى أن العلاقات بين البلدين "وصلت إلى منعطف مهم"، لافتا إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج أكد خلال مكالمة مع ترامب في يناير أن البلدين يمكن أن يصبحا شريكين وصديقين يسهمان في نجاح بعضهما البعض.

وأضاف: "يجب أن يختار الطرفان الحوار بدلا من المواجهة، والتعاون القائم على الربح المشترك بدلا من المنافسة الصفرية".

وأضاف أن الصين تأمل أن تعمل الولايات المتحدة معها لتعزيز التنمية المستقرة والمستدامة للعلاقات بين البلدين.