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إعلام عبري: الإسرائيلي المتهم بالتجسس لصالح إيران قام بمراقبة وتصوير قواعد للجيش

05:03 م الأحد 23 مارس 2025

الشرطة الإسرائيلية

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وكالات

أفادت القناة 12 العبرية، الأحد، باعتقال أحد المواطنين جنوبي إسرائيل للاشتباه بقيامه بعمليات تجسس لصالح إيران.

وأوضحت القناة العبرية، أن المواطن الإسرائيلي المتهم بالتجسس لصالح إيران قام بمراقبة وتصوير قواعد للجيش ومقرات أمنية ومجمع للأبحاث العلمية.

تنفيذ مهام لصالحها.. شرطة الاحتلال تعتقل إسرائيليا بشبهة تواصله مع إيران

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، القبض على إسرائيلي بشبهة التواصل مع جهات في إيران وتنفيذ مهام لصالحها.

وفي أواخر فبراير الماضي، أعلنت الشرطة وجهاز الشاباك الإسرائيليين في بيان مشترك، الخميس، اعتقال مواطن إسرائيلي من بيتاح تكفا سوط إسرائيل بتهمة التخابر مع إيران.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلنت سلطات الاحتلال، القبض على خلية جديدة بتهمة التجسس لصالح إيران.

جاء ذلك بعد محاكمة 7 إسرائيليين من أصول أذربيجانية، بتهمة التخابر لصالح إيران.

وقالت إسرائيل، إن الجواسيس قاموا بجمع معلومات وتصوير مناطق تم استهدافها في الضربة الإيرانية التي وقعت مطلع الشهر الجاري.

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