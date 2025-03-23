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ويتكوف: حماس رفضت نزع السلاح والهدنة النهائية وأصبح البديل هو استئناف الحرب

04:34 م الأحد 23 مارس 2025

ستيف ويتكوف

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وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الأحد، إن الولايات المتحدة تريد إنهاء القتل في غزة "لكن علينا أن نحدد بوضوح من هو المعتدي هنا وهي حماس"، وفق زعمه.

وأعرب ويتكوف، عن أمله إعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات بشأن غزة وكذلك إعادة الأسرى إلى ديارهم، مدّعيا أن حماس سنحت لها كل الفرص لنزع سلاحها وقبول مقترح الخطة المؤقتة لكنها اختارت عدم فعل ذلك.

وزعم ويتكوف، أنه كانت هناك فرص عديدة لمناقشة نزع سلاح حماس وهدنة نهائية، مضيفا "حماس اختارت عدم نزع السلاح والهدنة النهائية وأصبح البديل هو استئناف الحرب".

وأكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أن استئناف الحرب في غزة أمر مؤسف.

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