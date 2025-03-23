مسؤول إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية يزور واشنطن لبحث خطة السيطرة على غزة

وكالات

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الأحد، إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيناقش في واشنطن هذا الأسبوع خطة للسيطرة على غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية الإسرائيلي بِتسلئيل سموتريتش إن حكومة الاحتلال بدأت فعليًا بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مؤكدًا استمرار الجهود لتوسيع شرعنة المستوطنات وتكريس الاستيطان كأمر واقع.

وأضاف سموتريتش أن المرحلة الحالية تشمل رفع العلم الإسرائيلي فوق المستوطنات، والشروع في البناء والتوسع الاستيطاني، مشددًا على أن هذه الخطوات تمثل تقدمًا هامًا في مساعي الاحتلال لضم الضفة الغربية، وفق تعبيره.

كانت القناة 12 العبرية قالت، الأحد، إن أعضاء في طاقم المفاوضات الإسرائيلي انتقدوا أداء وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الذي عينه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولا لفريق المفاوضات واتهموه بالمماطلة.