بعد تعافيه.. البابا فرانسيس يدعو لإنهاء القصف العنيف على غزة

روما - (د ب أ)

جدد بابا الفاتيكان فرانسيس اليوم الأحد، دعوته للسلام، وحث على إنهاء العنف في غزة ومناطق الصراع الأخرى، كما أعرب عن امتنانه للجهود العالمية المبذولة من أجل الحوار، ولا سيما في جنوب القوقاز.

وأفادت بوابة أخبار الفاتيكان الرسمية، "فاتيكان نيوز"، بأن البابا أدى الصلاة من أجل الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، قبيل عودته إلى "كاسا سانتا مارتا" لبدء شهرين من الراحة والنقاهة، حيث قال: "أشعر بالحزن لاستئناف القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين".

وأضاف فرانسيس: "أدعو إلى وقف فوري للأسلحة؛ وإلى التحلي بالشجاعة لاستئناف الحوار، حتى يتم إطلاق سراح جميع الأسرى والتوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار".

وجاءت تصريحات البابا بينما كان يستعد للعودة إلى الفاتيكان، بعد أن أمضى في المستشفى خمسة أسابيع لتلقي العلاج من التهاب الرئوي الذي أصابه.