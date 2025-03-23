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الاتحاد الأوروبي: سنناقش الخطة العربية الخاصة بإعادة إعمار غزة ومستعدون للمساعدة

03:54 م الأحد 23 مارس 2025

الاتحاد الأوروبي

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وكالات

أكدت ممثلة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي كايا كالاس، معارضتها استمرار الأعمال الإسرائيلية العدوانية في غزة، داعية لوقف القتل.

وقالت كالاس، إنها ستناقش الخطة العربية الخاصة بإعادة إعمار غزة، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة من أجل إعادة إعمار القطاع.

وشددت كالاس على التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين، مشيرة إلى أن التكتل لا يدعم أي مشاركة لحماس في حكم غزة مستقبلا.

وأوضحت كالاس، أن التكتل الأوروبي سيدعم سوريا في هذه المرحلة المهمة وسيساعدها في استيفاء المتطلبات الأساسية على أرض الواقع، معربة عن ترحيبها "بالخطة العربية لكن لدينا تساؤلات فيما يتعلق بمشاركة تكلفة إعادة الإعمار وشكل حكومة غزة والترتيبات الأمنية في القطاع".

وعبّرت ممثلة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن قلقها فيما يتعلق باستئناف إسرائيل أعمالها العدوانية في غزة.

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