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متظاهرون في تل أبيب يحملون صور أطفال غزة تنديدًا بالحرب الإسرائيلية (فيديو)

03:50 م الأحد 23 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

شهدت تل أبيب، أمس السبت، مظاهرات عارمة احتجاجًا على استئناف إسرائيل الحرب في قطاع غزة، ورفضًا لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو في التعامل مع قضية الأسرى الإسرائيليين في القطاع، وتنديدًا بقرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس السبت، أن المئات يتوجهون إلى مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة.

وخلال الاحتجاجات، حمل المتظاهرون لافتات عليها صورًا لأطفال غزة، مطالبين بوقف الحرب وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر 18 مارس الجاري، الحرب على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 673 فلسطينيًا، وإصابة 1,233 آخرين، وفق وزارة الصحة بغزة.

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بنيامين نتنياهو تل أبيب غزة إسرائيل
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