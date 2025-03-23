متظاهرون في تل أبيب يحملون صور أطفال غزة تنديدًا بالحرب الإسرائيلية (فيديو)

وكالات

شهدت تل أبيب، أمس السبت، مظاهرات عارمة احتجاجًا على استئناف إسرائيل الحرب في قطاع غزة، ورفضًا لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو في التعامل مع قضية الأسرى الإسرائيليين في القطاع، وتنديدًا بقرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار.

כמות עצומה של אזרחיות ואזרחים יצאו הערב בדגלים שלופים, להגן על הדמוקרטיה הישראלית, לדרוש את החזרת החטופים, לדרוש ועדת חקירה ממלכתית. כי אי אפשר לשבת בבית, חייבים לקום ולהיאבק על הערכים שלנו. (תל אביב הערב, צילום: שני תמים) pic.twitter.com/osltp2g3UK — שני תמים (@ShaniDemocracy) March 22, 2025

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس السبت، أن المئات يتوجهون إلى مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة.

وخلال الاحتجاجات، حمل المتظاهرون لافتات عليها صورًا لأطفال غزة، مطالبين بوقف الحرب وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني.

בגין הערב, מפגינים למען ילדי עזה, לא למען החטופים, למען עזה.

התמונות בשחור לבן לא בגלל שנגמר הדיו הצבעוני במדפסת, רצו שיהיה דומה לשנות ה-40 pic.twitter.com/iEg0JkynNC — Eliran (@tkhrii) March 22, 2025

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر 18 مارس الجاري، الحرب على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 673 فلسطينيًا، وإصابة 1,233 آخرين، وفق وزارة الصحة بغزة.