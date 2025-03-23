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عبد العاطي يؤكد أهمية تشكيل أفق سياسي يمنح الفلسطينيين أملا في إنشاء دولتهم

03:48 م الأحد 23 مارس 2025

بدر عبد العاطي

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وكالات

قال وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، الأحد، إن الدولة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الحرب الأوكرانية والأزمة المتصاعدة في البحر الأحمر وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس.

وأشار عبد العاطي، إلى أنه شدد مع ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس على أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتفاوض على المرحلة الثانية منه، كما أكد على أهمية تشكيل أفق سياسي يمنح الفلسطينيين أملا في إنشاء دولتهم.

وثمّن عبد العاطي، موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين، موضحا أنه اتفق مع ممثلة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما اتفقا على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن الخطة العربية تنص على أن تتولى لجنة غير فصائلية إدارة غزة لمدة 6 أشهر على أن تعقبها السلطة الفلسطينية في الحكم ولا دور لأي فصيل بعينه في إدارة القطاع.

وأكد عبد العاطي، أن هناك تفكير في نشر قوة دولية أممية في قطاع غزة ولا بد من توفر حسن النية لنتمكن من تحقيق تقدم.

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بدر عبد العاطي فلسطين وزير الخارجية المصري أوكرانيا
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