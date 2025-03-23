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الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال تحاصر طواقمنا في تل السلطان برفح

03:39 م الأحد 23 مارس 2025

الدفاع المدني بغزة

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وكالات

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، الأحد، إن قوات الاحتلال تحاصر تل السلطان في رفح ولا تتمكن طواقمهم من الوصول إلى عدد من الشهداء بالمنطقة.

وأشار بصل في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر عددا من طواقم الدفاع المدني ومن فرق الهلال الأحمر بمنطقة تل السلطان في رفح جنوبي غزة.

وناشد بصل، المجتمع الدولي بالتدخل لمعرفة مصير طواقم الدفاع المدني التي تحاصرها قوات الاحتلال في منطقة تل السلطان برفح.

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الدفاع المدني بغزة قوات الاحتلال تل السلطان برفح
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