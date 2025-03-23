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المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في التماسات ضد إقالة رئيس الشاباك

03:31 م الأحد 23 مارس 2025

المحكمة العليا الإسرائيلية

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تل أبيب - (د ب أ)

من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماسات ضد إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في الثامن من إبريل المقبل، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد.

وكان عشرات الآلاف من الإسرائيليين قد تظاهروا أمس السبت مرة أخرى احتجاجا على فشل الحكومة في التفاوض على صفقة تبادل أسرى وعلى قرارها بإقالة رونين بار، وطالبوا بإجراء انتخابات جديدة.

وأمرت المحكمة العليا بوقف مؤقت لإقالة بار حتى يجري النظر في الاستئناف، وأصدرت المدعية العامة الإسرائيلية قرارا بأن الحكومة ليس لديها أساس قانوني لإقالته.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان في وقت متأخر من أمس السبت إن بار "لن يبقى رئيسا للشاباك" وأن "إسرائيل ستظل دولة ديمقراطية".

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المحكمة العليا الإسرائيلية تل أبيب إسرائيل
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