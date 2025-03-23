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الحكومة الإسرائيلية تصدق بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية

03:07 م الأحد 23 مارس 2025

إسرائيل

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وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية صدقت بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا.


وأفادت تقارير بأن الحكومة الإسرائيلية بدأت، اليوم الأحد، إجراءات إقالة المستشارة القضائية، فيما تصاعدت الأصوات التي تتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتسبب في أزمة سياسية والقضاء على الديمقراطية.


وقالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن 19 قاضيًا ورئيسًا سابقًا للمحكمة العليا طالبوا في رسالة الحكومة بعدم إقالة بهاراف ميارا.

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إسرائيل الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
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