حماس: تصريحات بن غفير تؤكد مسؤولية الاحتلال عن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار

(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والتي أقر فيها بأن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبنى طلبه بالعودة إلى الحرب، بالقول إنها تشكل دليلًا واضحًا على أن حكومة الاحتلال هي من انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنصّلت من التزاماتها، مدفوعةً بحسابات سياسية داخلية.

وقالت حماس، في بيانها، إنه على تل أبيب تحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد.

وتابعت حماس، في بيانها، بالقول إن التصريحات الإسرائيلية المتتابعة تدحض بوضوح الاتهامات الأمريكية الباطلة التي تحاول تحميل حماس مسؤولية تعطيل الاتفاق، وتكشف أن الحرب الحالية قرار سياسي إسرائيلي بامتياز جاء استجابةً لمطالب اليمين المتطرف، مشيرة إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن حكومة الاحتلال تخلت عن أسراها، ولم تعد معنية بإعادتهم إلى ذويهم سالمين، بعدما اختارت التصعيد العسكري كأولوية على حساب المسار التفاوضي.

وطالبت حماس الوسطاء الضامنين، وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الانهيار المتعمد لاتفاق وقف إطلاق النار، والضغط على حكومة نتنياهو المتعطشة لدماء الأطفال والنساء لإجبارها على وقف العدوان والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، والتصدي لهذه الطغمة الفاشية التي لا تهدد فقط شعبنا الفلسطيني، بل تمثل خطرًا على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.