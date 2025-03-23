اللجنة الإعلامية بمخيم جنين: عدوان الاحتلال يدخل شهره الثالث

وكالات

أفادت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين بالضفة الغربية، بأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي يدخل شهره الثالث، "وأجهزة السلطة تنسق معه لإخلاء منازل في جنين".

وقالت اللجنة، إن الاحتلال يخطر بهدم عشرات المنازل في تبة الغبز والجابريات وحارتي الحواشين والألوب، موضحة أن الاحتلال يعمل ضمن مخطط لتدمير مناطق سكنية كاملة في المنطقة الغربية من مخيم جنين.

وحذرت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين من خطورة تعاون جهات تابعة للسلطة مع الاحتلال لتسهيل الهدم وإجلاء المواطنين، مشيرة إلى أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت 3 شبان من حي الجابريات تزامنًا مع عدوان الاحتلال المستمر.

وذكرت اللجنة أن أكثر من 21 ألف نازح بينهم 2000 طالب حرموا من التعليم ولا يزالون في مراكز إيواء، لافتة إلى أن الاحتلال اعتقل أكثر من 230 مواطنًا منذ بدء العدوان وعشرات تعرضوا للتنكيل.