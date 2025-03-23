حماس: التصريحات الصهيونية تدحض اتهامات أمريكا الموجهة لنا بتعطيل اتفاق غزة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصريحات الإرهابي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن تبني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلبه بالعودة للحرب؛ تؤكد انقلاب الحكومة المتطرفة على الاتفاق.

وأوضحت الحركة، أن "التصريحات الصهيونية المتتابعة تدحض اتهامات أمريكا الموجهة لنا والتي تحملنا مسؤولية تعطيل الاتفاق".

وتابعت: "الحرب التي تشن بطلب من الإرهابي بن غفير تعني أن حكومة الاحتلال باعت أسراها وغير معنية بعودتهم سالمين".

وطالبت حركة حماس الوسطاء والإدارة الأمريكية بتحميل حكومة نتنياهو مسؤولية انهيار الاتفاق والضغط عليه لوقف العدوان.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.