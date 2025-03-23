إعلان

حماس: التصريحات الصهيونية تدحض اتهامات أمريكا الموجهة لنا بتعطيل اتفاق غزة

02:42 م الأحد 23 مارس 2025

حركة حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصريحات الإرهابي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن تبني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلبه بالعودة للحرب؛ تؤكد انقلاب الحكومة المتطرفة على الاتفاق.

وأوضحت الحركة، أن "التصريحات الصهيونية المتتابعة تدحض اتهامات أمريكا الموجهة لنا والتي تحملنا مسؤولية تعطيل الاتفاق".

وتابعت: "الحرب التي تشن بطلب من الإرهابي بن غفير تعني أن حكومة الاحتلال باعت أسراها وغير معنية بعودتهم سالمين".

وطالبت حركة حماس الوسطاء والإدارة الأمريكية بتحميل حكومة نتنياهو مسؤولية انهيار الاتفاق والضغط عليه لوقف العدوان.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة حماس أمريكا تعطيل اتفاق غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

هل تحققت ليلة القدر؟.. نشطاء يرصدون شروق شمس صبيحة 23 رمضان (فيديو)
الداخلية تكشف حقيقة سرقة جائزة "مدفع رمضان" من مواطن بعد فوزه بها في منشأة ناصر
صور.. تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري وإلغاء المواقف العشوائية