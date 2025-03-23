"لماذا توجد أضواء في غزة".. بن غفير يدعو لاستهداف مخازن الغذاء والبنية التحتية في القطاع

(وكالات)



دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إلى تصعيد القصف على قطاع غزة، مطالبًا باستهداف البنية التحتية ومخازن الغذاء، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية.

وقال بن غفير: "يجب علينا قصف مخازن الغذاء وضرب خطوط الكهرباء في قطاع غزة، لماذا توجد أضواء في غزة؟ يجب ألا يكون هناك ضوء واحد".

كما شدد على رفضه العودة إلى طاولة المفاوضات مع حركة حماس بشأن تبادل المحتجزين، قائلاً: "طالبت بعدم العودة إلى طاولة المفاوضات".

وفي حديثه عن استئناف الحرب على غزة، زعم بن غفير أن ذلك جاء بسبب رفض حماس إطلاق سراح المحتجزين، مضيفًا: "عدنا للهجوم لأن حماس تنتهك الاتفاقات".

وأشار إلى أنه لم يكن داعمًا للاتفاق الذي تم توقيعه مسبقًا، واصفًا إياه بـ"الصفقة المتهورة"، موضحًا أنه استقال من الحكومة احتجاجًا عليها، لكنه عاد بعدما تم استئناف القتال، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدرك صحة موقفه.

كما كشف عن أنه اشترط إقالة رئيس الشاباك وتغيير قيادة الجيش كجزء من شروط عودته إلى الحكومة، مشيرًا إلى أنه بعد تنفيذ هذه التغييرات سيكون هناك تحول كبير في النهج العسكري الإسرائيلي تجاه غزة، وفق تعبيره.