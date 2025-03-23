مقتل وإصابة 21 شخصًا في حادث سير وسط اليابان

طوكيو - (د ب أ)

قالت الشرطة المحلية وقطاع الطوارئ في اليابان إن حافلة انحرفت عن الطريق واصطدمت بمنطقة أشجار في مقاطعة ميه بوسط اليابان، مما أسفر عن مقتل السائق وإصابة أكثر من 20 راكبا.

وذكرت شبكة كيودو اليابانية للأنباء أن الحادث وقع خلال الليل أثناء توجه الحافلة من بلدة ناشيكاتسورا على الساحل الجنوبي لمقاطعة واكاياما إلى مدينة سايتاما بشمال طوكيو.

وجرى نقل 22 شخصا إلى المستشفيات من بين 23 شخصا كانوا على متن الحافلة. وتم تأكيد وفاة السائق 57 عاما.