استشهد والداها.. رضيعة كُتبت لها النجاة بعد قصف إسرائيل منزل أسرتها في غزة

وكالات

كُتبت النجاة لطفلة رضيعة تبلغ من العمر شهرًا بعدما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل أسرتها في قطاع غزة.

واستطاع الأهالي إنقاذ فتاة رضيعة من تحت الأنقاض قرب مدينة خانيونس يوم الخميس الماضي، بعدما دمرت غارة جوية إسرائيلية منزل الرضيعة في بلدة عبسان الكبيرة بالمدينة، توفي فيها والداها وأخوها.

وقام أفراد الدفاع المدني الفلسطيني بفحص الرضيعة للتأكد من سلامتها.

وأسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن 58 شخصًا في قطاع غزة خلال ليل الخميس الماضي، معظمهم من النساء والأطفال.