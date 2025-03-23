"محاولة يائسة".. حماس تعلق على مخطط سموتريتش بشأن الضفة

(وكالات)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشأن الضفة الغربية، والتي دعا فيها إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، قائلة إنها "محاولة يائسة لفرض أمر واقع، وترسيخ الاحتلال الاستعماري على أرضنا الفلسطينية".

وقالت حركة حماس في بيان، إن تصريحات سموتريتش، "تعكس مجددًا حقيقة المشروع الاستيطاني، باعتباره مخططًا إحلاليًا عنصريًا يهدف إلى تهجير شعبنا، والاستيلاء على أرضه ومقدساته، وفرض نظام فصل عنصري بغيض، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".

وتابعت حماس أن "الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الضفة الغربية المحتلة، سيُفشلون كل مخططات الاحتلال لفرض الاستيطان، وسيواصلون التصدي لهذه المشاريع العدوانية مهما بلغت التضحيات".

ودعت الحركة الأمة العربية والإسلامية، و"أحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذا التوسع الاستيطاني الخطير، ورفض حالة الصمت الدولي تجاه الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

ووافق المجلس الأمني المصغر (الكابينت) على فصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق للاعتراف بها ككيانات مستقلة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بِتسلئيل سموتريتش إن حكومة الاحتلال بدأت فعليًا بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مؤكدًا استمرار الجهود لتوسيع شرعنة المستوطنات وتكريس الاستيطان كأمر واقع.

وأضاف سموتريتش أن المرحلة الحالية تشمل رفع العلم الإسرائيلي فوق المستوطنات، والشروع في البناء والتوسع الاستيطاني، مشددًا على أن هذه الخطوات تمثل تقدمًا هامًا في مساعي الاحتلال لضم الضفة الغربية، وفق تعبيره.