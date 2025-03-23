إسبانيا تتمكن من تفكيك شبكة تهريب سيارات ودراجات مسروقة إلى دول بشمال إفريقيا (صور)

وكالات

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها تمكنت من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة السيارات والدراجات النارية، في مدينتي برشلونة وقادش، وتهريبها إلى دول شمال إفريقيا.

وأفادت صحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية، بأن "فرقة ماسوس ديسكوادرا تمكنت من وضع حد لعصابة تتكون من 11 فردًا، إذ تقوم بسرقة السيارات والدراجات النارية وتفكيكها، قبل تهريبها سرًا نحو دول شمال إفريقيا، وتحديدًا إلى دول مثل المغرب والجزائر".

ووفق بيان صادر عن الشرطة الإسبانية، بدأ التحقيق الأمني في القضية الصيف الماضي، قبل أن تنتهي مؤخرًا بتوقيف 11 عنصرًا من أفراد العصابة، تتراوح أعمارهم بين 23 و43 عامًا.

وعثرت الشرطة بحوزة الأفراد الموقوفين على مبلغ مالي نقدي يقارب 70 ألف يورو. كما تم ضبط شاحنتين وثلاث دراجات نارية مسروقة وعشرات قطع الدراجات النارية المفككة، إضافة إلى أدوات مستعملة في عملية التفكيك.

وذكر بيان الشرطة الإسبانية، أن "أفراد العصابة قاموا بسرقة سيارات ودراجات نارية من مواقف عمومية، قبل إخفائها في مستودعات ومرائب في انتظار تفكيكها وتهريبها".

وتعمل العصابة من خلال مجموعتين، الأولى تتولى تنفيذ عمليات السرقة، والثانية تتولى تقديم الخدمات لنقل وتفكيك المسروقات استعدادًا لتهريبها.

واعترضت الشرطة الإسبانية، في 8 مارس الجاري، شاحنة صغيرة على الطريق السريع في مقاطعة جيرونا كانت تحمل إحدى الدراجات النارية المسروقة.

ونتيجة أن المركبة كانت ذات وزن زائد، اكتشف الضباط أنها كانت تحمل دراجة نارية مخصصة للشحن إلى ميناء في جنوب فرنسا، وكان هذا الأمر هو بداية تحديد أعضاء العصابة.