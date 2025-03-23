أول تعليق من رئيس بلدية إسطنبول على قرار الادعاء العام بحقه

(وكالات)

علق أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وأحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، أنه لن يستسلم بعد أن أصدرت محكمة تركية أمرًا باحتجازه على ذمة المحاكمة في تحقيق مرتبط باتهامات بالفساد.

وفي منشور له على منصة "إكس"، قال إمام أوغلو: "معًا سنتصدى لهذه الضربة وفي ظل تلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا. أقف بشموخ ولن أركع"، داعيًا أنصاره إلى عدم فقدان الأمل وعدم الاستسلام للإحباط، لأن الأمور ستكون على ما يرام".

وأعلن محامو إمام أوغلو أنهم سيستأنفون قرار المحكمة، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

ويواجه إمام أوغلو اتهامات بالإرهاب إلى جانب قضايا فساد، حيث مثل أمام محكمة تشاجليان في إسطنبول مساء أمس السبت إلى جانب 90 متهمًا آخرين. وجاء ذلك بعدما طالب الادعاء العام التركي، فجر الأحد، بإلقاء القبض عليه بشكل رسمي.

وأدى اعتقال إمام أوغلو إلى احتجاجات واسعة في أنحاء تركيا، حيث خرج آلاف المتظاهرين في عدة مدن رفضًا لقرار المحكمة، وسط تصاعد التوترات السياسية في البلاد.