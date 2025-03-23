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مسؤولون إسرائيليون: مستعدون للتفاوض مع حماس

01:39 م الأحد 23 مارس 2025

حركة حماس

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وكالات

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم "ننتظر نتائج محادثات وقف إطلاق النار ولا قرار بشأن تصعيد المرحلة الحالية".


وأضاف المسؤولون، "مستعدون للتفاوض مع حركة حماس عبر وسطاء قبل شن أي غزو واسع النطاق على قطاع غزة".


وأشار المسؤولون الإسرائيليون، إلى أن احتلال قطاع غزة يتطلب 5 فرق عسكرية ما يرهق جيش الاحتلال مع تشكيك جنود الاحتياط بخوض حرب مفتوحة.


وكان الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، أكد، أمس السبت، أن مقترح المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وبعض الأفكار المطروحة يتم مناقشتها مع الوسطاء، مشيرًا إلى أن الاتصالات لم تتوقف بهدف إتمام الاتفاق.


وأوضح القانوع، أن "المعطل للاتفاق هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعودة لتنفيذه منوطة بموقفه"، لافتًا إلى أنه "يقدم بقاء حكومته على تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرى".

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حركة حماس التفاوض مع حماس وقف إطلاق النار
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