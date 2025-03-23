المرة الأولى منذ أكثر من شهر.. بابا الفاتيكان يظهر علانية قبيل عودته إلى الفاتيكان

روما - (أ ب)

يعتزم بابا الفاتيكان فرنسيس، الظهور علانية للمرة الأولى منذ خمسة أسابيع، قبيل خروجه من المستشفى اليوم الأحد، بعد نجاته من حالة التهاب رئوي حادة هددت حياته مرتين وأثارت احتمالات بشأن تقدمه باستقالة أو جنازة بابوية.

ويعتزم البابا 88 عاما إلقاء قداس اليوم الأحد من الجناح البابوي في الطابق العاشر بمستشفى "جيميلي" التي يحتجز به في روما. وبعد أن يقوم بتوديع طاقم العاملين في المستشفى، سيعود البابا إلى الفاتيكان ليبدأ شهرين على الأقل من الراحة وإعادة التأهيل والنقاهة، وهي فترة نصحه الأطباء أن يمتنع خلالها عن التجمعات الكبيرة أو بذل مجهود.

إلا أن الطبيب الشخصي لفرنسيس، وهو الدكتور لويجي كاربوني، قال في مؤتمر صحفي عُقد على عجل مساء أمس السبت، إن البابا سيتمكن في النهاية من استئناف جميع أنشطته الاعتيادية طالما حافظ على التحسن البطيء والمطرد الذي سجله حتى الآن.