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زعيم المعارضة التركية: تم اعتقال إمام أوغلو لأنه هزم أردوغان

01:15 م الأحد 23 مارس 2025

أوزجور أوزيل

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وكالات
قال زعيم المعارضة التركية، أوزجور أوزيل، إنه "تم اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، لأنه هزم الرئيس رجب طيب أردوغان".


وأضاف أوزيل لوكالة "رويترز"، أنه سيتم تقديم طعون قانونية ضد اعتقال أوغلو.


وقضت محكمة الصلح الجزائية في تركيا بسجن رئيس بلدية إسطنبول لحين مثوله أمام المحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.
وعلق أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس أردوغان، على إصدار محكمة تركية أمرًا باحتجازه على ذمة المحاكمة في تحقيق مرتبط باتهامات بالفساد، قائلًا إنه لن يستسلم.


وفي منشور له على منصة "إكس"، قال إمام أوغلو: "معًا سنتصدى لهذه الضربة وفي ظل تلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا. أقف بشموخ ولن أركع"، داعيًا أنصاره إلى عدم فقدان الأمل وعدم الاستسلام للإحباط، لأن الأمور ستكون على ما يرام".

ويواجه إمام أوغلو اتهامات بالإرهاب إلى جانب قضايا فساد، حيث مثل أمام محكمة تشاجليان في إسطنبول، مساء أمس السبت، إلى جانب 90 متهمًا آخرين. وجاء ذلك بعدما طالب الادعاء العام التركي، فجر الأحد، بإلقاء القبض عليه بشكل رسمي.


وأدى اعتقال إمام أوغلو إلى احتجاجات واسعة في أنحاء تركيا، حيث خرج آلاف المتظاهرين في مدن عدة رفضًا لقرار المحكمة، وسط تصاعد التوترات السياسية في البلاد.

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أوزجور أوزيل تركيا إمام أوغلو رجب طيب أردوغان
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