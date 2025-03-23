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استقالت بعد تنصيب ترامب.. العثور على المدعية العامة الأمريكية السابقة ميتة

01:10 م الأحد 23 مارس 2025

جيسيكا أبر

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(وكالات)

عُثر على جيسيكا أبر، المدعية العامة السابقة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، متوفاة داخل منزلها في مدينة الإسكندرية فرجينيا ، عن عمر يناهز 43 عامًا، وفق ما أفادت به صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأوضحت إدارة شرطة الإسكندرية بولاية فرجينيا أنها تلقت بلاغًا بشأن امرأة فاقدة للوعي في المبنى رقم 900 بشارع بيفرلي درايف. وعند وصول الضباط إلى الموقع، عثروا على الجثة وأبلغوا عائلتها لتأكيد الهوية.

ووفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، فتح مكتب كبير الأطباء الشرعيين في فرجينيا تحقيقًا لتحديد سبب الوفاة والظروف المحيطة بها، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية حتى الآن.

وشغلت أبر عدة مناصب رفيعة في وزارة العدل الأمريكية، حيث بدأت عملها في مقاطعة فيرجينيا الشرقية عام 2009 كمساعدة للمدعي العام الأمريكي، ثم أصبحت المستشارة القانونية لمدير القسم الجنائي بين عامي 2015 و2016، قبل أن تتولى منصب نائبة رئيس القسم الجنائي في المقاطعة.

وفي عام 2021، رشحها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لمنصب المدعي العام الأمريكي، حيث حصلت على موافقة مجلس الشيوخ بالإجماع، وظلت في المنصب حتى استقالتها في يناير الماضي مع تغير الإدارة الرئاسية.

من جانبها وصفت المدعية العامة بام بوندي رحيلها بـ "الخسارة المأساوية"، معربة عن تعازيها لعائلتها وأصدقائها.

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وفي السياق ذاته، أشاد المدعي العام لولاية فرجينيا جيسون مياريس بجهودها، قائلًا في منشور عبر منصة إكس: "خدمت جيسيكا أبر العدالة بإخلاص، وأسهمت من خلال عملها في منظمة Ceasefire Virginia في إنقاذ العديد من الأرواح. فقدانها خسارة كبيرة للخدمة العامة والقضاء".

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الوفاة، وسط ترقب للإعلان عن نتائج الفحص الطبي الرسمي.

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جيسيكا أبر المدعية العامة الأمريكية السابقة شرطة الإسكندرية بولاية فرجينيا
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