حقيقة "وثيقة مسربة" هزت العراق.. هل خطط سوريون لتسميم الأكل بعدة مطاعم؟

وكالات

تداول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشكل واسع وثيقة قيل إنها مسربة، تزعم أن عمال سوريين سمموا الطعام في بعض المطاعم العراقية، بهدف خلق فوضى في البلاد، ما دفع القوى الأمنية إلى شن حملة اعتقالات.

قيادة عمليات #بغداد توجه الأجهزة الأمنية بأن هناك مجاميع من العمال السوريين العاملين في المطاعم العراقية بتسميم الطعام في وقت واحد وارباك الوضع الأمني في #العراق pic.twitter.com/TYnF9fsreZ — يوسف سيرجو (@ysf10054) March 22, 2025

من جانبها، نفت إدارة عمليات بغداد في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، اليوم الأحد، صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة العمليات في بيانها، "تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الإعلامية خبر مفاده؛ توجيه من قيادة عمليات بغداد: عمال سوريون من العاملين في المطاعم يخططون لتسميم العراقيين في وقت واحد لإرباك الوضع الأمني في العراق".

قيادة عمليات #بغداد توجه الأجهزة الأمنية بأن هناك مجاميع من العمال السوريين العاملين في المطاعم العراقية بتسميم الطعام في وقت واحد وارباك الوضع الأمني في #العراق pic.twitter.com/TYnF9fsreZ — يوسف سيرجو (@ysf10054) March 22, 2025

وأضافت: "وتود قيادة عمليات بغداد توضح الموقف الرسمي بصدده: أن هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له وما يتم النشر بخصوصه مجرد شائعات، كما وتدعو قيادة عمليات بغداد القنوات الفضائية والوكالات الإعلامية إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية في (قيادة عمليات بغداد). لذا اقتضى التنويه".

تأتي هذه الشائعات، بعد نحو 10 أيام من تعرض عدد من السوريين العاملين في العراق لاعتداءات من قِبل مجموعة ملثمة نسبت إلى فصيل أطلق على نفسه اسم "تشكيلات يا علي الشعبية".

وأدان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، تلك الاعتداءات، مؤكدًا تشكيل فرق من أجل ملاحقة كل من يرتكب مثل هذه الأفعال غير القانونية.

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية السورية ما تعرض له السوريون في العراق، مشددة على أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.