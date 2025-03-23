إيران: نرفض التفاوض مع واشنطن في "الظروف الحالية"

(وكالات)

صرحت إيران، اليوم الأحد، أنها ترفض الدخول في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في ظل الظروف الحالية، مشددة على أن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 غير ممكن بصيغته الحالية.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الاتفاق السابق قد يشكل نموذجًا لمحادثات مستقبلية مع الولايات المتحدة.

وتابع عراقجي أن رفض طهران التفاوض مع واشنطن ليس عنادًا، بل نابع من تجاربها السابقة مع الإدارة الأمريكية، في إشارة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض العقوبات على إيران.

من جهته، وجه المرشد الإيراني علي خامنئي تحذيرًا للولايات المتحدة، مؤكدًا أن "التهديدات الأميركية لن تجدي نفعًا"، وذلك بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إمكانية اللجوء إلى تحرك عسكري ضد طهران.

وفي خطاب متلفز، قال خامنئي: "على الأمريكيين أن يعرفوا أن التهديدات لن تجدي نفعًا في مواجهة إيران"، مشددًا على أن أي تحرك معادٍ للجمهورية الإسلامية سيقابل برد قوي. وأضاف: "سيتلقون صفعة قوية إذا قاموا بأي تحرك يضر بالأمة الإيرانية".

وكان ترامب قد بعث مؤخرًا رسالة مباشرة إلى خامنئي، حذر فيها طهران من أنها أمام خيارين: إما التوصل إلى اتفاق نووي جديد أو مواجهة عمل عسكري أمريكي، في تصعيد جديد يُظهر التوتر المستمر بين البلدين.