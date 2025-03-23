زيلينسكي: الجيش الروسي استخدم ضد شعبنا هذا الأسبوع أكثر من 1580 قنبلة و1100 مسيرة

وكالات



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إن روسيا شنت الليلة الماضية هجومًا على أوكرانيا مستخدمة ما يقرب من 150 مسيرة هجومية.



وأضاف زيلنسكي، "الجيش الروسي استخدم ضد شعبنا هذا الأسبوع أكثر من 1580 قنبلة ونحو 1100 مسيرة و15 صاروخًا"، مشيرًا إلى أن العقوبات على الروس يجب أن تكون أكثر فاعلية ويجب القضاء على الطرق التي تسمح لهم بالالتفاف على العقوبات.



وتابع الرئيس الأوكراني، "نحتاج إلى قرارات جديدة وضغط أكبر على موسكو ويجب أن تتوقف هذه الضربات وتنتهي هذه الحرب"، مضيفًا "علينا تعزيز قدرات أوكرانيا وجيشنا ونحتاج إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي ومساعدات حقيقية".



وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الأحد، أن عدة انفجارات سمع دويها في العاصمة كييف بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارات جوية.



ووفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إطلاق إنذار جوي في كييف بدءًا من الساعة 21:39 بتوقيت موسكو يوم 22 مارس، بحسب روسيا اليوم.