"جنون".. مستشار الرئيس الأمريكي يعلق على خطة إعادة إعمار غزة

(وكالات)

أعاد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، الحديث عن مقترح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعد وصفه فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة بأنها "عملية للغاية"، معتبرًا أن إنفاق المليارات على إعادة إعمار القطاع سيكون لا طائل منه و"جنون" في حال استمرت عمليات المقاومة الفلسطينية مرة أخرى.



واستشهد والتز بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طرح ملف التهجير، مشيرًا إلى أن الأخير كان حاسمًا في الضغط من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، قائلًا إن أعداء الولايات المتحدة "يحترمون قائدًا قويًا في البيت الأبيض" وذلك في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأضاف والتز أن ترامب يرى عملية إعادة إعمار غز معقدة وطويلة الأمد، متسائلًا عن مستقبل مليوني فلسطيني يعيشون وسط الدمار، وهو ما دفعه إلى التفكير في حلول بديلة، وفق تعبيره.

وكان ترامب قد اقترح سابقًا تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" تحت إشراف أمريكي، لكن الخطة قوبلت برفض دولي واسع، مما دفعه إلى التراجع والإعلان أن "لا أحد سيُجبر على مغادرة غزة"، بينما قال مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إن الهدف من الطرح هو دفع الدول المعنية إلى تقديم حلول بديلة.



وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد أعلن في وقت سابق عن إنشاء "إدارة للهجرة"، في إشارة إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن مستقبل غزة.

في المقابل، تقدمت مصر بمبادرة لإعادة إعمار غزة، حصلت على موافقة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعماً أوروبياً، ما يعكس رفضًا دوليًا لمحاولات فرض سياسات التهجير القسري بحق سكان القطاع.