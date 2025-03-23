الكرملين: مباحثات الرياض ستكون خطوة نحو لقاء مباشر بين بوتين وترامب

وكالات



نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مقر الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب كان خطوة نحو لقاء مباشر، لافتًا إلى أن أجواء المحادثة الهاتفية بينهما كانت مليئة بالثقة والصراحة البناءة.



وقال الكرملين، إن المحادثات الروسية الأمريكية المقررة في العاصمة السعودية الرياض غدًا الاثنين ستكون خطوة نحو لقاء مباشر بين بوتين وترامب.



وأضاف، "لا نستبعد احتمال وجود اتصالات أخرى بين بوتين وترامب في الأشهر الأخيرة إلى جانب تلك المعلن عنها رسميًا"، مشيرًا إلى أن الرئيسين الروسي والأمريكي سيتحدثان بالتفصيل عن آفاق لقائهما عندما يكون هناك تقدم ملموس في العمل التحضيري.



ومن المقرر أن تنطلق المباحثات المرتقبة في السعودية، غدًا الاثنين، بين الوفدين الروسي والأوكراني عبر الوسيط الأمريكي، لتقريب وجهات النظر بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.