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الإعلام الحكومي بغزة: القطاع على شفا كارثة إنسانية

11:45 ص الأحد 23 مارس 2025

قصف غزة

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وكالات

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من أن القطاع على شفا كارثة إنسانية، وسط استمرار الإبادة الجماعية والصمت الدولي.


وقال المكتب، إن أكثر من 2.2 مليون فلسطيني يواجهون كارثة غير مسبوقة مع تنفيذ الاحتلال إبادة جماعية، مؤكدًا أن إغلاق الاحتلال معابر القطاع ومنع إدخال المساعدات يعمقان الأزمة المتفاقمة.


وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "نحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية عن الجرائم، ونطالب العالم بالضغط لوقفها".

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غزة الإبادة الجماعية جيش الاحتلال
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