مصر تدين الهجوم الإرهابي في جمهورية النيجر

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي النيجر، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا.

وأعربت مصر حكومةً وشعباً، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية النيجر، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي المشين، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر الشقيقة ودعمها لكافة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، مستنكرة كافة الأعمال التي تستهدف دور العبادة والأماكن المقدسة.