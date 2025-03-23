إثر إطلاق صاروخ من اليمن.. توقف حركة الملاحة في مطار بن جوريون بتل أبيب

وكالات

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون الدولي شرق تل أبيب أثناء دوي صفارات الإنذار عقب إطلاق صاروخ من اليمن.



وقبل ساعات، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 20 مدينة وبلدة، بينها تل أبيب والقدس وشمال الضفة الغربية، إثر إطلاق صاروخ من اليمن.



وحذرت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، أمس السبت، شركات الطيران من أن مطار بن جوريون أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية، مؤكدةً أن هذا الوضع سيستمر حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.



وأعلن المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، تنفيذ سلسلة من العمليات في إطار دعم المقاومة الفلسطينية، من بينها استهداف المطار بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".



وأشار سريع إلى أن العملية ضد مطار بن جوريون حققت هدفها بنجاح، لتكون تلك المرة هي الثالثة التي يتم فيها استهداف المطار خلال 48 ساعة.