إعلان

الخارجية الفلسطينية تدين اعتراف الاحتلال بـ13 مستوطنة في الضفة

11:08 ص الأحد 23 مارس 2025

وزارة الخارجية الفلسطينية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أدانت الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 حيًا استيطانيًا والاعتراف بها مستوطنات مستقلة، ما اعتبرته استخفافًا بالشرعية الدولية وقراراتها.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية، إنشاء إدارة إسرائيلية عسكرية لتسهيل تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وصادق المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي، على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الاعتراف بــ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، كما صوت لصالح إنشاء هيئة لـ"إدارة الهجرة من غزة".

ونقلت القناة 12 العبرية عن سموتريتش، قوله: بعد قرار المصادقة، "هذه خطوة مهمة نحو الضم والسيادة الرسمية على الضفة الغربية.. نقود ثورة لتحقيق أمانينا بتطبيع وشرعنة المستوطنات"، على حد تعبيره.

وأضاف: "بدأنا بخطوات لفرض سيادتنا على الضفة ورفعنا علمنا وبدأنا البناء والاستيطان".

وفي شأن غزة، ذكرت القناة 12، أنه تم الانتهاء من اجتماع الكابينت الإسرائيلي بشأن مواصلة الضغط العسكري على قطاع غزة، تخلله الموافقة على قرار توسيع الاستيطان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الضفة غزة فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

هل تحققت ليلة القدر؟.. نشطاء يرصدون شروق شمس صبيحة 23 رمضان (فيديو)
الداخلية تكشف حقيقة سرقة جائزة "مدفع رمضان" من مواطن بعد فوزه بها في منشأة ناصر
صور.. تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري وإلغاء المواقف العشوائية