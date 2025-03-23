الخارجية الفلسطينية تدين اعتراف الاحتلال بـ13 مستوطنة في الضفة

وكالات

أدانت الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 حيًا استيطانيًا والاعتراف بها مستوطنات مستقلة، ما اعتبرته استخفافًا بالشرعية الدولية وقراراتها.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية، إنشاء إدارة إسرائيلية عسكرية لتسهيل تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وصادق المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي، على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الاعتراف بــ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، كما صوت لصالح إنشاء هيئة لـ"إدارة الهجرة من غزة".

ونقلت القناة 12 العبرية عن سموتريتش، قوله: بعد قرار المصادقة، "هذه خطوة مهمة نحو الضم والسيادة الرسمية على الضفة الغربية.. نقود ثورة لتحقيق أمانينا بتطبيع وشرعنة المستوطنات"، على حد تعبيره.

وأضاف: "بدأنا بخطوات لفرض سيادتنا على الضفة ورفعنا علمنا وبدأنا البناء والاستيطان".

وفي شأن غزة، ذكرت القناة 12، أنه تم الانتهاء من اجتماع الكابينت الإسرائيلي بشأن مواصلة الضغط العسكري على قطاع غزة، تخلله الموافقة على قرار توسيع الاستيطان.