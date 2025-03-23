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إعلام إسرائيلي: المستشارة القضائية لن تحضر اجتماع الحكومة اليوم لمناقشة إقالتها

11:02 ص الأحد 23 مارس 2025

غالي بهاراف ميارا

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وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا لن تحضر اجتماع الحكومة اليوم لمناقشة إقالتها.


وأفادت تقارير بأن الحكومة الإسرائيلية ستبدأ، اليوم الأحد، إجراءات إقالة المستشارة القضائية، فيما تصاعدت الأصوات التي تتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتسبب في أزمة سياسية والقضاء على الديمقراطية.


وقالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن 19 قاضيًا ورئيسًا سابقًا للمحكمة العليا طالبوا في رسالة الحكومة بعدم إقالة بهاراف ميارا.

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