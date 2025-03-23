بلومبرج: البيت الأبيض يهدف إلى التوصل لهدنة بين روسيا وأوكرانيا بحلول 20 أبريل

وكالات



أفادت وكالة "بلومبرج" نقلًا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى التوصل لهدنة بين روسيا وأوكرانيا بحلول 20 أبريل المقبل.



وأضافت المصادر، أن البيت الأبيض أوقف مؤقتًا شحنات أسلحة حيوية للضغط على أوكرانيا دون الموافقة على أي قيود.



وأشارت المصادر إلى أن روسيا حددت مطالب متشددة لأي اتفاق تشمل وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وهو ما ترفضه كييف.



وقال مسؤولون أوروبيون، إن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتصار دبلوماسي ستؤدي للتضحية بمصالح أوكرانيا وتعرضها لهجمات روسية، وفق "بلومبرج".



وفي السياق ذاته، نقلت الوكالة ذاتها عن الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، قوله إن "موسكو تتحدث عن سلام ووقف محتمل لإطلاق النار لكنها ليست مستعدة للقيام بذلك".



ومن المقرر أن تنطلق المباحثات المرتقبة في السعودية، غدًا الاثنين، بين الوفدين الروسي والأوكراني عبر الوسيط الأمريكي، لتقريب وجهات النظر بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.