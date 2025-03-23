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حماس تطالب بموقف عربي وإسلامي موحد ردًا على العدوان الإسرائيلي

10:45 ص الأحد 23 مارس 2025

حركة المقاومة الإسلامية

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن العدوان الصهيوني على لبنان وسوريا، والعدوان الأمريكي على اليمن امتداد للعدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضافت الحركة، "نعبر عن تضامننا الكامل مع اليمن ولبنان وسوريا ونحيي كل قوى المقاومة التي تدافع عن فلسطين وكرامة الأمة العربية والإسلامية".

وتابعت حماس، "العدوان المستمر بالتوازي مع مجازر غزة والجرائم بالضفة تصعيد خطير يستوجب موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا".

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حركة المقاومة الإسلامية لإسرائيل سوريا لبنان
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