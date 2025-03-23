جيش الاحتلال يعلن بدء عملية برية في بيت حانون شمالي غزة (فيديو)

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن بدء عمليات جديدة في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة، مستهدفًا ما زعم أنها "بنية تحتية تابعة لحركة حماس".

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، أن الهدف من العملية توسيع "المنطقة الأمنية" شمالي القطاع، زاعما أن الجيش يسمح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال حفاظًا على سلامتهم، على حد تعبيره.

وخلال هذه العملية، نفذت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع في بيت حانون، مما أدى إلى وقوع دمار واسع وسقوط عدد من الضحايا، في ظل استمرار العدوان على القطاع المحاصر.

بالتزامن مع ذلك، أصدر جيش الاحتلال تحذيرًا عاجلًا لسكان حي تل السلطان في مدينة رفح جنوب القطاع، طالبًا منهم إخلاء المنطقة فورًا بسبب العمليات العسكرية الجارية هناك.

ونشر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، خريطة للمنطقة المستهدفة، محذرًا من أن البقاء فيها "يشكل خطرًا على حياة السكان".