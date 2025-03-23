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لبنان يدعو لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة عليه

10:43 ص الأحد 23 مارس 2025

لبنان

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بيروت - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، اليوم الأحد، إلى الضغط لإعادة الهدوء وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده.

ووفق قناة (الجديد) اللبنانية اليوم الأحد، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير رجّي بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية ونائب رئيس المفوضية كايا كالاس.

وطالب رجي بـ "تدخلهما وإجراء الاتصالات اللازمة لوقف الهجمات الاسرائيلية".

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أعلن في بيان مساء أمس السبت، أن "سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية أدت إلى سقوط سبعة شهداء وإصابة 40 بجروح".

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