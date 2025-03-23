والدة جندي أسير: إسرائيل فشلت على مدى عام في تدمير حماس

وكالات

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن والدة جندي إسرائيلي أسير، أن أولويات الحكومة الإسرائيلية هي إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، وليست إعادة الأسرى.

وقالت والدة الجندي الأسير، إن هناك 24 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة في قطاع غزة تخلت عنهم الحكومة من أجل العودة إلى القتال.

وأضافت، "إسرائيل فشلت على مدى عام في تدمير حركة حماس، فكيف ستنجح الآن في ذلك؟".

واستشهد نحو 25 فلسطينيًا وفقد آخرين في قصف إسرائيلي استهدف جنوب قطاع غزة منذ مساء أمس السبت وحتى فجر اليوم الأحد.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة في 18 مارس الجاري، مرتكبًا سلسلة من المجازر بحق الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 650 فلسطينيًا وإصابة 1172 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، منذ فجر الثلاثاء الماضي وحتى أمس السبت، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.