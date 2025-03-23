أوكرانيا تُعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 903 آلاف و480 جنديًا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 903 آلاف و480 جنديا، بينهم 1470 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10412 دبابة، منها 9 دبابات أمس السبت، و21636 مركبة قتالية مدرعة، و25048 نظام مدفعية، و1333 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1116 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و30495 طائرة مسيرة، و3121 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و41610 من المركبات وخزانات الوقود، و3784 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.