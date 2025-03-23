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الجيش الروسي يعلن إسقاط 59 طائرة مسيرة أوكرانية

10:30 ص الأحد 23 مارس 2025

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 59 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي سبع مناطق روسية، خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 59 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير "29 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و20 فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وثلاث فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونييج وفولجوجراد، واثنتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وساراتوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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