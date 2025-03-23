"تحولت لمناطق قتال خطرة".. جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان جنوب غزة

(وكالات)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحذيرًا عاجلًا لسكان حي تل السلطان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، يطالبهم بإخلاء المنطقة فورًا بسبب ما وصفه بـ"عمليات عسكرية جارية".

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، خريطة توضح المنطقة التي سيتم إخلاؤها، مشيرًا إلى أنها أصبحت "منطقة قتال خطيرة".

نزوح الأهالي في ظروف إنسانية صعبة من منطقة حي تل السلطان غرب رفح جنوب القطاع جراء عدوان الاحتلال وقصفه للمنطقة. pic.twitter.com/wyuoniH1UG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 23, 2025

ووفقًا لبيان الاحتلال، طُلب من السكان مغادرة المنطقة سيرًا على الأقدام عبر ما يُعرف بطريق غوش قطيف باتجاه المواصي على الساحل الجنوبي للقطاع، حيث تم منع التنقل بالمركبات.

#عاجل ‼️ انذار عاجل الى سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة تل السلطان في رفح



⭕️بدأ جيش الدفاع هجوماً لضرب المنظمات الإرهابية حيث تعتبر المنطقة التي تتواجدون فيها منطقة قتال خطيرة.



⭕️شارع غوش قطيف يعتبر مسارًا إنسانيًا لاستخدامكم من أجل الانتقال الى منطقة المواصي.



🔴نحذركم:… pic.twitter.com/7uY6g8GBEV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 23, 2025

وحذر أدرعي من أن البقاء في تل السلطان أو التحرك عبر طرق أخرى قد يعرض حياة السكان للخطر، مؤكدًا على ضرورة مغادرة المنطقة فورًا.

ويأتي هذا التحذير في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية التي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

