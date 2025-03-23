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"تحولت لمناطق قتال خطرة".. جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان جنوب غزة

10:30 ص الأحد 23 مارس 2025

جيش الاحتلال

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(وكالات)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحذيرًا عاجلًا لسكان حي تل السلطان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، يطالبهم بإخلاء المنطقة فورًا بسبب ما وصفه بـ"عمليات عسكرية جارية".

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، خريطة توضح المنطقة التي سيتم إخلاؤها، مشيرًا إلى أنها أصبحت "منطقة قتال خطيرة".

ووفقًا لبيان الاحتلال، طُلب من السكان مغادرة المنطقة سيرًا على الأقدام عبر ما يُعرف بطريق غوش قطيف باتجاه المواصي على الساحل الجنوبي للقطاع، حيث تم منع التنقل بالمركبات.

وحذر أدرعي من أن البقاء في تل السلطان أو التحرك عبر طرق أخرى قد يعرض حياة السكان للخطر، مؤكدًا على ضرورة مغادرة المنطقة فورًا.

ويأتي هذا التحذير في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية التي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

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