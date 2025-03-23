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استشهاد 25 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف جنوب غزة

07:54 ص الأحد 23 مارس 2025

قصف إسرائيلي

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وكالات

استشهد نحو 25 شخصًا وفقد آخرين في قصف إسرائيلي استهدف جنوب قطاع غزة منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الأحد.

واستشهد 18 فلسطينينا بغارات إسرائيلية على منازل وخيام نازحين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما وجد شهداء ومصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في الحي الياباني غربي مدينة خان يونس، وفقا لروسيا اليوم.

كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت شمال شرقي مدينة رفح جنوب القطاع، واستهدف الجيش الإسرائيلي سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني شمالي المدينة.

ومن بين الشهداء اليوم في قطاع غزة، محمد حسن العمور، مرافق يحيى السنوار، زعيم حركة "حماس" الذي استشهد على يد قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح شهر أكتوبر 2024.

كما استشهد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صلاح البردويل وزوجته في قصف إسرائيلي استهدف مكان سكنهم غرب مدينة خان يونس فجر اليوم الأحد.

وفي وسط القطاع: أصيب عدد من الأشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالقرب من مقبرة السوارحة في مخيم النصيرات.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف شرق وشمالي مخيمي البريج جنوب مدينة غزة، والنصيرات وسط القطاع.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المغراقة وبلدة الزهراء شمالي مخيم النصيرات.

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