روسيا تدمر 59 مسيرة أوكرانية.. وقصف روسي على كييف.. ما القصة؟



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من إسقاط وتدمير نحو 60 طائرة مسيرة أوكرانية.

فيما كشفت هيئة الطوارئ الأوكرانية عن مقتل شخصين جراء قصف روسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب سكاي نيوز.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 59 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.

وأضافت الوزارة، أنه تم تدمير 29 طائرة فوق منطقة روستوف الجنوبية و20 فوق منطقة أستراخان، والبقية فوق مناطق فورونيج وفولجوجراد وكورسك وساراتوف بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم.

وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، أن هجوما روسيا بطائرات مسيرة على العاصمة كييف أدى إلى مقتل شخصين وتسبب في اندلاع حرائق في مبانٍ سكنية وأجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم.

وذكرت الهيئة، أن امرأة لقيت حتفها بعد أن تسبب حطام طائرة مسيرة مدمرة في اندلاع حريق بمبنى سكني شاهق في منطقة دنيبروفسكي بالعاصمة. وتم إجلاء ما لا يقل عن 27 شخصا من المبنى.

وأضافت الهيئة أن شخصا آخر لقي حتفه في الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على منطقة هولوسيفسكي في كييف.