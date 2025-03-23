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اندلاع حريق هائل في ديزني الأمريكية دون وقوع إصابات

06:14 ص الأحد 23 مارس 2025

حريق كاليفورنا

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وكالات

اندلع حريق هائل في حديقة إبكوت التابعة للمدينة الترفيهية "والت ديزني" بمدينة فلوريدا الأمريكية، ما أدى إلى تصاعد عمود كثيف من الدخان، دون تسجيل أي إصابات.

وأكد مسؤولو ديزني، أن الحريق بدأ في ثلاجة كبيرة تقع خلف جناح فرنسا، مما استدعى إخلاء بعض الزوار من "مغامرة ريمي في راتاتوي"، وهي واحدة من المعالم الحديثة في إبكوت، مستوحاة من الفيلم الكرتوني الشهير، وفقا لروسيا اليوم.


وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة، وانتشرت صور وفيديوهات للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قام الزوار والمتواجدون بالقرب من الحديقة بمشاركتها على نطاق واسع.

يذكر أن الحريق وقع خلال فترة ذروة الزيارات بسبب عطلة الربيع، وكذلك خلال فعاليات مهرجان إبكوت الدولي للزهور والحدائق، الذي يستمر حتى 2 يونيو. وقد لفت عمود الدخان الكثيف انتباه الزوار داخل الحديقة والمناطق المجاورة.

ويقع منتجع عالم والت ديزني على بعد حوالي 20 ميلا جنوب غرب أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، ويشمل أجزاء من مقاطعتي أورانج وأوسيولا، بالإضافة إلى مدينتي ليك بوينا فيستا وباي ليك.

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