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رسميًا.. الإدعاء العام يطلب القبض على عمدة إسطنبول

04:58 ص الأحد 23 مارس 2025

أكرم إمام أوغلو

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وكالات

طلب الإدعاء العام في تركيا، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلقاء القبض بشكل رسمي على عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، الذي يعتبر أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان، بتهم فساد وصلات مع الإرهاب.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الآن قرارا بشأن ما إذا كان سيجري توجيه التهم إلى إمام أوغلو واحتجازه إلى حين المحاكمة، بحسب سكاي نيوز.

وأثار اعتقال إمام أوغلو هذا الأسبوع التوترات السياسية بشكل حاد وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء تركيا، حيث تجمع المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.

ويرى كثيرون أن اعتقاله هو محاولة ذات دوافع سياسة لإبعاده عن سباق الرئاسة المقبل، المقرر في عام 2028. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم تركيا مستقلة.

وكانت الشرطة التركية قد استجوبت إمام أوغلو لمدة استمرت حوالي 5 ساعات السبت في إطار تحقيق في مزاعم مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور.

وكان قد تم استجوابه يوم أول أمس الجمعة لمدة 4 ساعات بشأن تهم فساد، إذ رفض العمدة جميع التهم المنسوبة إليه خلال كلا الاستجوابين.

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