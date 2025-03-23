وزير الطاقة الإسرائيلي: حماس ترتكب الأخطاء مرارًا وتكرارًا ولا تُقدّر تصميمنا



وكالات

أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أن بلاده اتخذت قرارا صحيحا، وهو البقاء عند 5 نقاط داخل الأراضي اللبنانية.

وأشار إلى أن إسرائيل تشهد هجوما قويا للغاية على عدة موجات في لبنان نفسه، وفقا لسكاي نيوز.

وقال: "سأطلب من مجلس الوزراء مراجعة شاملة، وأعتقد أننا بحاجة إلى الرد ليس فقط في جنوب لبنان، وليس فقط في صور، بل في عمق لبنان وفي بيروت نفسها".

وفيما يتعلق بقضية إيران، أشار إلى أن إسرائيل على تنسيق كامل مع الولايات المتحدة، قائلا: "إن من يُسبب في نهاية المطاف كل الفوضى في الشرق الأوسط هي إيران، لذلك هناك قرارات تُديرها الولايات المتحدة وقرارات تُديرها إسرائيل، كما سمعنا أيضا المهلة التي حددها الرئيس الأميركي ترامب للإيرانيين".

وأضاف: "يجب القول بوضوح، إلى أن نتعامل مع القضية الإيرانية، ستظل منطقتنا تعاني من عدم الاستقرار، أود أن أهنئ الرئيس ترامب الذي يتبنى نهجا قويا منذ توليه منصبه، في حملته ضد الحوثيين، وهي قوة لم نشهدها من قبل، وقوة تردعهم بلا شك، وتضربهم في الصميم".

وحول غزة، قال: "حماس ترتكب الأخطاء مرارا وتكرارا، إنها لا تُقدّر تصميمنا، لذلك فاجأناها قبل نحو أسبوع، وشنينا هجوما قتل فيه أكثر من 500 إرهابي، وفرضنا حصارا لوجستيا وأوقفنا دخول المساعدات الإنسانية".