مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر هجوم بطائرة روسية على كييف

وكالات

أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية، عن هجوم بطائرة روسية مسيرة على كييف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن وسائل إعلام أوكرانية، أكدت فجر اليوم الأحد، أن عدة انفجارات سمع دويها في العاصمة كييف بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارات جوية.

ووفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إطلاق إنذار جوي في كييف بدءًا من الساعة 21:39 بتوقيت موسكو يوم 22 مارس، بحسب روسيا اليوم.