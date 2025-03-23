بعد 6 أشهر من استشهاده.. مشاهد وتفاصيل جديدة عن اغتيال يحيى السنوار- فيديو

وكالات

بعد نحو 6 أشهر من استشهاده، نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مقطع فيديو لم يعرض سابقا التقطته مسيّرة إسرائيلية قبيل استشهاد زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار بدقائق.

ويظهر السنوار خلال الفيديو، جالسا على كرسي ومنهكا بعدما لحقت به بعض الإصابات جرّاء القتال الذي خاضه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 37 ثانية فقط، التقطه جنود الكتيبة "450" بجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات مع الشهيد السنوار في "البيت الأحمر".

وذكرت الصحيفة، أن السنوار ألقى قنبلتين يدويتين على القوة الإسرائيلية التي قادها الرائد الذي قٌتل لاحقا في غزة، هود شريبمان، قبل أن تستهدف دبابة إسرائيلية المنزل قبل دقائق من تصوير الفيديو.

وقبل مقتله، قال الرائد الإسرائيلي شريبمان، إنه وجنوده وجدوا شخصا يرتدي زيا عسكريا يجلس على الأرض قرب نافذة ويرمي حجارة على طائرة مسيّرة، موضحا أن تسجيلات تلك المسيرة اختفت "نسينا الضغط على زر التسجيل".

وبعد أن أطلقت الدبابة الإسرائيلية نيرانها على المنزل، دخلت المسيّرة مجددا وقام الجنود بتسجيل الفيديو الذي بدا فيه السنوار مصابا بشكل بالغ لا يقدر على استهداف المسيرة كما فعل أول مرة، وفق "يسرائيل هيوم".

وأكدت الصحيفة العبرية، أن الجنود الإسرائيليين لم يكتشفوا أن المقاتل داخل المنزل هو يحيى السنوار سوى في اليوم التالي للاشتباكات.

#يحيى_السنوار



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ونظرا لظروف استشهاده، لفتت الصحيفة العبرية، إلى أن الرواية الإسرائيلية استقرت على أن السنوار تم اغتياله عن طريق الصدفة، مؤكدة أن هذه الرواية بعيدة تماما عن الحقيقة.

وفي 17 أكتوبر 2024، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار بعد سنوات من مطاردته، غير أن حركة المقاومة الفلسطينية أكدت أنباء استشهاده يوم 18 من الشهر نفسه.