انفجارات تهز العاصمة كييف وسط إنذار بغارات جوية



وكالات

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الأحد، أن عدة انفجارات سمع دويها في العاصمة كييف بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارات جوية.

ووفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إطلاق إنذار جوي في كييف بدءًا من الساعة 21:39 بتوقيت موسكو يوم 22 مارس، بحسب روسيا اليوم.

يذكر أن القوات المسلحة الروسية بدأت بتنفيذ ضربات على المرافق العسكرية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه أجهزة الأمن الأوكرانية، وتستهدف الضربات منشآت الصناعة الدفاعية وإدارة الجيش والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية لا تستهدف المنازل السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية أثناء القتال مع القوات المسلحة الأوكرانية.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا بوقف الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية بموجب طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن توقف كييف هجماتها على مرافق البنية التحتية الروسية.

ورغم التزام الجيش الروسي بالقرار، إلا أن قوات كييف شنت بعد ساعات قليلة من دخول الأمر حيز التنفيذ، هجمات كبيرة على منشأة نفطية روسية، وأكد المتحدث باسم الكرملين أن موسكو ستلتزم بوقف الهجمات المتبادل.